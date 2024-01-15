Россияне призывали вступить в РДК через листовки и попали в колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил Романа Шпорта и Алексея Исакова к лишению свободы за листовки с призывом вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК).
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