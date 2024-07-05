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Сбер выдал более 900 тыс. кредитов по программе "Господдержка"

Сбер выдал более 900 тыс. кредитов по программе "Господдержка"

За время действия программы льготной ипотеки "Господдержка" Сбер выдал более 900 тыс. кредитов на сумму около 3 трлн рублей, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России.

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