Сбер выдал более 900 тыс. кредитов по программе "Господдержка"

За время действия программы льготной ипотеки "Господдержка" Сбер выдал более 900 тыс. кредитов на сумму около 3 трлн рублей, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России.
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