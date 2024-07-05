Сбер выдал более 900 тыс. кредитов по программе "Господдержка"

За время действия программы льготной ипотеки "Господдержка" Сбер выдал более 900 тыс. кредитов на сумму около 3 трлн рублей, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России.