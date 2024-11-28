Опубликованные мемуары бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Свобода" и ряд интервью немецким СМИ стали "пощечиной для Украины", поскольку она продолжает настаивать, что строительство "Северного потока - 2" не было ошибкой, так же как и экономическое сотрудничество Москвы и Берлина.
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