Опубликованные мемуары бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Свобода" и ряд интервью немецким СМИ стали "пощечиной для Украины", поскольку она продолжает настаивать, что строительство "Северного потока - 2" не было ошибкой, так же как и экономическое сотрудничество Москвы и Берлина.