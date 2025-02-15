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Царьград

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Не сошлись в способе оплаты: водитель маршрутки выгнал подростков в Челябинске

Не сошлись в способе оплаты: водитель маршрутки выгнал подростков в Челябинске

В час пик дети были вынуждены покинуть салон.Очередное происшествие с участием маршрутного такси в Челябинске.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
И что эти уроды здесь делают? Крыша от силовиков хороша!
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17 час.
Эльвира Величутина
Орда захватчиков-мигрантов.
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14 час.
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