Черный кот ушел гулять в 2014 году и вернулся домой только через 10 лет: видео

Aleksandr Sobolev

У нас кот был в деревне у бабушки с дедушкой - он прожил 17 лет! Он питался одними крысами! Раньше у всех хозяйство было и крысы соответственно! Он ел только их! Дома только спал на печке! Здоровый был просто ужас! Гладить себя не давал и в обще к людям не подходил! 😱