Говорят, что кошки проживают девять жизней — и как минимум одна у Стюарта выдалась полной приключений.
Черный кот ушел гулять в 2014 году и вернулся домой только через 10 лет: видео
Комментарии
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Сергей Трофимов
бред бездомные коты столько не живут тем более он ушел еще не котенком 😀
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16 час.
Aleksandr Sobolev
У нас кот был в деревне у бабушки с дедушкой - он прожил 17 лет! Он питался одними крысами! Раньше у всех хозяйство было и крысы соответственно! Он ел только их! Дома только спал на печке! Здоровый был просто ужас! Гладить себя не давал и в обще к людям не подходил! 😱
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14 час.
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