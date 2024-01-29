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Черный кот ушел гулять в 2014 году и вернулся домой только через 10 лет: видео

Черный кот ушел гулять в 2014 году и вернулся домой только через 10 лет: видео

Говорят, что кошки проживают девять жизней — и как минимум одна у Стюарта выдалась полной приключений.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
бред бездомные коты столько не живут тем более он ушел еще не котенком 😀
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16 час.
Aleksandr Sobolev
У нас кот был в деревне у бабушки с дедушкой - он прожил 17 лет! Он питался одними крысами! Раньше у всех хозяйство было и крысы соответственно! Он ел только их! Дома только спал на печке! Здоровый был просто ужас! Гладить себя не давал и в обще к людям не подходил! 😱
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14 час.

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