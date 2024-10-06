Дизайнерские наряды, фэшн-маркет и деловые встречи: в столице проходит третья Московская неделя моды

Свои коллекции представят дизайнеры из России, Индии, Индонезии, Китая, ЮАР и других стран. предоставлено Пресс-службойТретья Московская неделя моды проходит с 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж».
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