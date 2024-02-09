ФАС возбудила дело против Альфа-банка за нарушения рекламного законодательства

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили обращения граждан о признаках нарушения в рекламе Альфа-банка, которая транслировалась в эфире федеральных телеканалов в сентябре 2023 года, сообщила служба.
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