Жозе Альдо рассматривает возможность борьбы за чемпионский титул после триумфального возвращения на UFC 301

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, Жозе Альдо, после успешного возвращения на арену в Рио-де-Жанейро, где он одержал победу на турнире UFC 301, заявил о возможности борьбы за титул в своем следующем бою.
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