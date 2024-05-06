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Жозе Альдо рассматривает возможность борьбы за чемпионский титул после триумфального возвращения на UFC 301

Жозе Альдо рассматривает возможность борьбы за чемпионский титул после триумфального возвращения на UFC 301

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, Жозе Альдо, после успешного возвращения на арену в Рио-де-Жанейро, где он одержал победу на турнире UFC 301, заявил о возможности борьбы за титул в своем следующем бою.

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