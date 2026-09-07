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Прапрабабка Джонни Деппа была негритянкой

Прапрабабка Джонни Деппа была негритянкой

Она стала первой женщиной, добившейся освобождения из рабства по суду.Элизабет Ки Гринстед родилась в 1630 году в Вирджинии.

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