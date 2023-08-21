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Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в метании диска и беге на 1500 м, мужчины – в прыжках в высоту и стипль-чезе

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023 Будапешт, Венгрия Мужчины Прыжки в высоту 20.58 Фавориты: Мутаз Баршим (Катар), Джувон Харрисон (США), Джанмарко Тамбери (Италия), У Сан Хек (Южная Корея), Тобиас Потье (Германия).

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