Морские пехотинцы Тихоокеанского флота в ходе боевой подготовки особое внимание уделяют тактической медицине

Особое внимание на занятиях уделено тактической медицине, как одному из главных предметов, который помогает сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.
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