Афанасьев – 60-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ. В прошлом было 62

Форвард «Нэшвилла» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (2:4). 23-летний игрок (10:30, 0:14 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока и применил 2 силовых приема.
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