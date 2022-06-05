Аргументы недели

98 080 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий
    да и зачем он больной в РФ нуженЗахарова предложи...
  • валерий
    а что на него санкции не ввели как на Лаврова?Захарова предложи...
  • Ратник Ратник
    Радуйтесь, что не военнослужащий запаса. У нас пенсию до сих пор начисляют с ПОНИЖАЮЩИМ коэффициентом. А вы "рост на ...Инфляцию нашли в ...

Диктатура глобальной демократии

Диктатура глобальной демократии

Парламенты западных стран замирают и вытягиваются по стойке «смирно», когда на экране монитора появляется, небритый лик главного укревродиктатора, который грозит им всем пальчиком, и требует немедленно новых пушек и танков, и конечно, денег, чтобы уничтожить «российского агрессора».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх