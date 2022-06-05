Диктатура глобальной демократии

Парламенты западных стран замирают и вытягиваются по стойке «смирно», когда на экране монитора появляется, небритый лик главного укревродиктатора, который грозит им всем пальчиком, и требует немедленно новых пушек и танков, и конечно, денег, чтобы уничтожить «российского агрессора».
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