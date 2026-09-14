ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2026 году Организация стран-экспортёров нефти выпустила сентябрьский доклад, в котором заметно снизила ожидания по росту мирового потребления «чёрного золота» в текущем году.
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