Япония завершила третий этап сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор японской атомной электростанции "Фукусима-1", объявила о завершении третьего этапа сброса в океан очищенной от радиоактивных частиц воды, которая использовалась для охлаждения реакторов станции.
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