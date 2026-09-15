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Происшествия

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В Приморском крае на территории ЗАТО Фокино полиция изъяла крупную партию наркосодержащих растений

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России по ЗАТО Фокино провели осмотр жилого помещения и прилегающей территории в частном домовладении 52-летнего жителя городского округа.

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