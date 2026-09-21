Ортопед Литвиненко: отказ от ежедневных прогулок грозит артрозом и варикозом

Отказ от ежедневных прогулок может привести к гиподинамии, которая вредит всем внутренним органам и системам, а также способствует развитию артрозов, остеохондрозов, межпозвоночных грыж и протрузий, варикозной болезни, атеросклероза, повышает риски инфаркта миокарда и инсульта головного мозга.