Ортопед Литвиненко: отказ от ежедневных прогулок грозит артрозом и варикозом

Отказ от ежедневных прогулок может привести к гиподинамии, которая вредит всем внутренним органам и системам, а также способствует развитию артрозов, остеохондрозов, межпозвоночных грыж и протрузий, варикозной болезни, атеросклероза, повышает риски инфаркта миокарда и инсульта головного мозга.
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