Царьград Коллаж Царьграда Россия помогает своим среднеазиатским соседям, чем только может: обеспечивает рост ВВП, строит школы, открывает театры, не закрывает границы, даёт работу желающим.
Мигрантов с детства учат ненавидеть русских. Мы не вмешиваемся: "А вдруг обидятся"
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Одиссей
"Приезжая сюда, они попадают не в дружественную страну, не в страну, которая даёт им приют. Они приезжают в страну, которая некогда "подавляла" их народы, занималась "оккупацией" и "колониализмом". То есть они приезжают в страну, которая делала им плохо. И естественно, это задаёт определённые подходы к тому, как они себя ведут здесь." Ровно с такими же установками приезжают в ЗапЕвропу мигранты из Африки и Азии. О результатах нам регулярно рассказывают наши же СМИ. А нам-то оно надо?!?!?
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Ужасно... Видеть у других "бревно"и не понимать откуда оно взялось. А, самое главное почему то"бревно" никуда не девается, а только увеличивается...Здесь даже не нужно называть по-фамильно, все и так их знают ( они часто на слуху) "наших" патриотов, которые очень стараются развалить страну. Вот и автор, как бы постарался приблизиться к этому, но почему-то сделал вид, что этого нет...
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4 н.
vР
viach Россия
Да сколько можно ублажать всяких бывших "соотечественников"! Это шваль не помнящая добра! Россия, русские подняли этих животных в Азии и на Кавказе из средних веков в общеземную цивилизацию, дала им промышленный потенциал, приобщала к общемировой культуре, повышала уровень здоровья, долголетия и пр. и пр.! И сейчас, после распада СССР, когда они в своём суверенитете по большей части просто просрали подаренное, Россия НЕ учитывая этот опыт пытается, делать им добро! На кой чорт! Ведь видно же невооружённым глазом, без России они со своим менталитетом покатились в прошлые века! Да, пусть они самостоятельно поднимаются по ступеням цивилизации! Есть же вековая народная мудрость - сколь волка не корми, он в лес смотрит! Так пусть, в своих чаяняях, возвратятся в достойный их самих быт, типа уровня Афганистана и живут как хотят - насильно мил не будешь! Любые контакты с этими дикарями только на взаимовыгоде, тогда только они и почувствуют вкус самостийности, самобытности, суверенности, а заодно гиря с шеи России свалится!
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4 н.
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