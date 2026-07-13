Мигрантов с детства учат ненавидеть русских. Мы не вмешиваемся: "А вдруг обидятся"

Одиссей "Приезжая сюда, они попадают не в дружественную страну, не в страну, которая даёт им приют. Они приезжают в страну, которая некогда "подавляла" их народы, занималась "оккупацией" и "колониализмом". То есть они приезжают в страну, которая делала им плохо. И естественно, это задаёт определённые подходы к тому, как они себя ведут здесь." Ровно с такими же установками приезжают в ЗапЕвропу мигранты из Африки и Азии. О результатах нам регулярно рассказывают наши же СМИ. А нам-то оно надо?!?!?

Nikolia Vovchenko Ужасно... Видеть у других "бревно"и не понимать откуда оно взялось. А, самое главное почему то"бревно" никуда не девается, а только увеличивается...Здесь даже не нужно называть по-фамильно, все и так их знают ( они часто на слуху) "наших" патриотов, которые очень стараются развалить страну. Вот и автор, как бы постарался приблизиться к этому, но почему-то сделал вид, что этого нет...