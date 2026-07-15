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Анна Семак: «Однажды меня толкнул и оскорбил пьяный человек. Я позвонила мужу – он только спросил, где я стою. На решение вопроса ему понадобилось 10 минут»

Анна Семак , жена тренера « Зенита » Сергея Семака , ответила на вопрос подписчицы в инстаграме о том, когда она поняла, что ее муж ей идеально подходит.

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