Посещение музеев, кино и театров замедляет физиологическое старение

Физиологический возраст отражает состояние организма. Он рассчитывается по совокупности биологических показателей, которые меняются под влиянием образа жизни, хронических заболеваний и факторов окружающей среды.
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