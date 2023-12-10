Во Франции назвали роковую ошибку Запада в отношении России

Запад совершил ошибку, игнорируя интересы России, что привело к началу украинского конфликта. В этом в интервью газете Le Journal du Dimanche признался бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.
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