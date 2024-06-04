«Чанъэ-6» взлетел с поверхности Луны, собрав образцы грунта

Первый в истории снимок аппарата «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны, его сделал луноход миссии / © CNSA Дальнейший график миссии «Чанъэ-6» выглядит так: 6 июня — стыковка взлетной ступени и орбитального аппарата, перегрузка образцов в возвращаемый аппарат; 20 июня — старт возвращаемого аппарата в сторону Земли; 25 июня — возвращение на Землю.