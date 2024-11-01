Животные употребляют алкоголь чаще, чем мы думали

Оказывается, многие животные вовсе не случайно лакомятся «забродившими» фруктами. Результаты нового исследования показали, этанол присутствует в каждой экосистеме, а некоторые млекопитающие, птицы и насекомые регулярно его потребляют.
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