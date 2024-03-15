Сладкие, ароматные оладьи с нежной, воздушной текстурой — это прекрасный выбор для завтрака или перекуса.
Оладьи получаются пышными как булочки: вся хитрость в ложке соды
Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Ух ты ж америку открыли, третью наверное))) Еще мои бабули всегда добавляли соду в оладушки, только они всегда "гасили" ее уксусом, тогда тесто будет еще пышнее
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1 д.
А
Алексей
Зачем оладьи портить содой? Хорошая хозяйка без всякой соды отличные оладьи сделает,а уж если добавили эту соду,то девушка правильно написала,загасите уксусом.Пузырьки углекислого газа хоть разрыхлят дополнительно.
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17 час.
Владимир
Кефир в рецепте погасит соду. Можно дополнительно погасить фруктовым бальзамиком - получим дополнительно и вкус и аромат. Зачем уксусом? Оладьи - это лакомство.
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15 час.
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