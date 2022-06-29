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Прыжки в мешках: Названа тактика и сроки главной битвы за Донбасс

Прыжки в мешках: Названа тактика и сроки главной битвы за Донбасс

Конец июня ознаменовался большим успехом русских войск в спецоперации на Украине: в конце прошлой недели был ликвидирован крупный узел обороны ВСУ в районе населённых пунктов Горское и Золотое, а на выходных – полностью зачищен город Северодонецк.

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