Депутат Чаплин рассказал о планируемой индексации страховых пенсий в 2027 году

Страховые пенсии в 2027 году планируют индексировать в два этапа: на 6,8% с 1 февраля и ещё на 3,3% с 1 апреля.
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