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Финляндия платит взносы за членство в Поясе Обиженных

Финляндия платит взносы за членство в Поясе Обиженных

1. Финские власти официально признали провал антироссийских санкций. Стремясь стать «первым учеником», финны рвали связи с Россией по максимуму, перейдя от прагматичных отношений прошлых десятилетий к откровенно непрактичной политике.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Нечего делать  россиянам в этой некультурной стране. наглости у  финнов очень много.
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16 час.
А
Анатолий
Финляндию страшно надули американцы и гейевропейцы. Относительно высокий жизненный уровень в этой стране во многом обеспечивала Россия своими заказами на верфи, закупками того, что производила в достатке Финляндия. Соседи этой страны, петербуржцы, помнят и качественные некоторые  финские продукты, обувь женскую, телефоны и т. д. И что сейчас? Мало кто знает, что Россия практически нанесла удар по лесопромышленному комплексу Финляндии, лишив её дешёвого нашего леса. И они сейчас, тот свой лесоматериал , который сами выгодно  гнали на экспорт, вынуждены в стране менее выгодно использовать. Чахнет судостроение. Проблемы с зерном. Финны уже выть начинают. Кто не согласен? Напишите.
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12 час.

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