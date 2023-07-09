Финляндия платит взносы за членство в Поясе Обиженных

А

Анатолий

Финляндию страшно надули американцы и гейевропейцы. Относительно высокий жизненный уровень в этой стране во многом обеспечивала Россия своими заказами на верфи, закупками того, что производила в достатке Финляндия. Соседи этой страны, петербуржцы, помнят и качественные некоторые финские продукты, обувь женскую, телефоны и т. д. И что сейчас? Мало кто знает, что Россия практически нанесла удар по лесопромышленному комплексу Финляндии, лишив её дешёвого нашего леса. И они сейчас, тот свой лесоматериал , который сами выгодно гнали на экспорт, вынуждены в стране менее выгодно использовать. Чахнет судостроение. Проблемы с зерном. Финны уже выть начинают. Кто не согласен? Напишите.