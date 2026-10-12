North Korea fires missiles after Seoul’s hypersonic weapon test

North Korea launched several ballistic missiles toward the East Sea on Monday in an apparent response to South Korea's recent hypersonic weapon test, Seoul's military said.
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