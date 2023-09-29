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Тимур Сулейманов: Дзюба завёл «Локомотив» перед матчем с «Зенитом»

Тимур Сулейманов: Дзюба завёл «Локомотив» перед матчем с «Зенитом»

Москвичи обыграли действующего чемпиона.Москвичи обыграли действующего чемпиона.Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о роли нападающего Артёма Дзюбы в победе команды в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в девятом туре РПЛ.

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