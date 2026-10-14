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Starknet представил функцию конфиденциальности кошелька для DeFi-активности

Starknet представил функцию конфиденциальности кошелька для DeFi-активности

Сеть Starknet запустила функцию конфиденциальности кошелька, позволяющую пользователям взаимодействовать с приложениями децентрализованных финансов (DeFi) без публичной привязки этих действий к своим основным кошелькам.

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