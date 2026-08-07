Виктор Луговой

Здесь вопрос: если НАТО способна зайти к хiхлам - какая ей разница, дали мы жёсткий повод или не дали? НАТО и так становится легитимным получателем, и сяк становится, - разницы здесь никакой. Всё маленько упирается лишь в наличие / отсутствие мотивации зайти и начать получать, не се па?