БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Бить по мостам, разведке и спецслужбам»: военный эксперт раскрыл готовящиеся Украиной диверсии против России

«Бить по мостам, разведке и спецслужбам»: военный эксперт раскрыл готовящиеся Украиной диверсии против России

Военный эксперт раскрыл готовящиеся Украиной диверсии против России Коллаж "Блокнота" Враг своими агрессивными действиями рассчитывает спровоцировать РФ на жесткие действия, чтобы под благовидным предлогом «завести» на Украину войска НАТО.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Здесь вопрос: если НАТО способна зайти к хiхлам - какая ей разница, дали мы жёсткий повод или не дали? НАТО и так становится легитимным получателем, и сяк становится, - разницы здесь никакой. Всё маленько упирается лишь в наличие / отсутствие мотивации зайти и начать получать, не се па?
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1 м.
Betahon
Давно пора свернуть головку киевской хунте!
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1 м.