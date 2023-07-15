Очередной саммит БРИКС будет проходить с 22 по 24 августа 2023 года в ЮАР, и президент этой страны Сирил Рамафоса высказал пожелание видеть там вместо Владимира Путина главу российского МИД Сергея Лаврова.
В ЮАР не хотят приглашать Владимира Путина на саммит БРИКС
Комментарии
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Зоя Копань
И этот мутный президент ЮАР, то не будет содействовать МУС то будет, нечего там делать, пусть едет кто нибудь другой, в стране идёт СВО (просто война), Путин же не хочет, чтобы после его ареста началась атомная война? Он не должен подставлять себя и свою страну в такую ситуацию, а англосаксы спят и видят его уничтоженным! Ну может случится какая нибудь ситуация и он не поедет, он человек осторожный, все продумает!
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12 час.
Геннадий Свешников
Это заявление не стоит даже комментировать
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10 час.
Компанцев Сергей
может и так но юар были то везде на брикс это я думаю просто он хочет как то сша услышали и торговля с ними наверное большая , тут и кроется мотив и рф то закрыты по закону траст на 25 закончился и код денег ссср а не рф - что мало что ли...в
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9 час.
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