В ЮАР не хотят приглашать Владимира Путина на саммит БРИКС

Зоя Копань

И этот мутный президент ЮАР, то не будет содействовать МУС то будет, нечего там делать, пусть едет кто нибудь другой, в стране идёт СВО (просто война), Путин же не хочет, чтобы после его ареста началась атомная война? Он не должен подставлять себя и свою страну в такую ситуацию, а англосаксы спят и видят его уничтоженным! Ну может случится какая нибудь ситуация и он не поедет, он человек осторожный, все продумает!