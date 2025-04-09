Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» примет «Боруссию», «ПСЖ» сыграет с «Виллой» в 1-м матче

Также в среду «ПСЖ» сыграет дома с «Астон Виллой». Лига чемпионов 1/4 финала Первые матчи Барселона Испания – Боруссия Д Германия Дата проведения 9 апреля, 22:00, «Олимпик Льюис Компанис» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПСЖ Франция – Астон Вилла Англия Дата проведения 9 апреля, 22:00, «Парк-де-Пренс» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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