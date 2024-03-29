Помощник руководителя ОП киевского режима Михаил Подоляк поделился сведениями о том, что положение дел ВС киевского режима оказалось трудным, подчеркнув, что Вооружённые силы Российской Федерации начинают давить на нацистов всё сильнее.
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