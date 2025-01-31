Алгоритмы ИИ помогут создать приборы для досмотра кораблей и реакторов

Ученые Сибирского федерального университета, Института физики имени Л.В. Киренского Красноярского научного центра СО РАН и Южно-китайского технологического университета предложили новаторский способ поиска сцинтилляторов — веществ, которые эффективно превращают рентгеновское излучение в видимое.
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