💻❗️Специалисты 38 НИИИ БТ в Кубинке провели комплексную программу испытаний трофейного танка Leopard 2A6, включающую обстрел машины различными типами отечественных боеприпасов.
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