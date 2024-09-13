В минобороны Китая назвали единственное решение конфликта на Украине

Разрешить украинский и палестино-израильский конфликт можно только путем переговоров. Об этом 13 сентября заявил на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине министр обороны КНР Дун Цзюнь.
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