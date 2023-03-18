Почему нельзя спать на двух подушках одному человеку?

Выражение о желании усидеть на двух стульях и последствиях этого желания известно всем. Но почему же человек не может спать на двух подушках, если ему этого хочется? Связано это, как легко догадаться, с народными приметами и суевериями.
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