Барнаул снова начали обрабатывать от комаров

Кровопийц потравят на территории 11 прибрежных зон водоемов в пригороде и 15 локациях в самом городе В Барнауле на минувших выходных стартовал второй этап обработки общественных территорий от комаров, сообщили в мэрии.
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