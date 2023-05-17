Global Times: Украинский кризис - гибридная война США и России, а потому требовать и ждать мира только от одной стороны контрпродуктивно

По мере того, как увеличивается финансовая и военная помощь Киеву со стороны западных стран, всё это указывает лишь на дальнейшее затягивание украинского кризиса.
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