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Царьград

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Что будет с ценами на молоко, масло и сыр в 2025 году?

Что будет с ценами на молоко, масло и сыр в 2025 году?

Согласно данным Росстата, в 2024 году сливочное масло подорожало на 36,2%, войдя таким образом в тройку товаров с наибольшим увеличением цен на продовольствие.

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