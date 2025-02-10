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Царьград

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  • Rishat Ahmetov
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Катастрофа близко — американцев призвали приготовиться к масштабному блэкауту: Климатолог объяснила, что происходит

Катастрофа близко — американцев призвали приготовиться к масштабному блэкауту: Климатолог объяснила, что происходит

Климатолог Зайцева рассказала о погодных напастях, охвативших половину штатов СШАРанее газета The Daily Mail писала, что метеорологи предупредили жителей 19 американских штатов об опасных погодных явлениях.

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