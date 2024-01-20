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Как немцы спихнули убийство экзарха Латвии и Эстонии Сергия на Советы

Как немцы спихнули убийство экзарха Латвии и Эстонии Сергия на Советы

Вопрос о том, кто в 1944 г. убил митрополита Виленского и Литовского, экзарха Латвии и Эстонии Сергия (Воскресенского), можно считать окончательно закрытым, пишет историк А.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Точно по той же схеме был расстрел литовцев в Вильнюсе при штурме телебашни 13 января 1991 года.  И расстрел польских военных в Катыне. Одна гнида - Горбачев позволил упечь в тюрьму на 20 лет  тех бойцов Советской Армии, кто выполнял свой долг. А вторая гнида Ельцин признал, что поляков в Катыне расстреливала  Красная Армия. Лишь бы ж..пу полизать гегемону. Ничтожная слабая лизоблюдствующая тварь. И вся его свора -ШАКАЛЬЯ.  И почти все они сидят до сих пор во власти.
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