Как немцы спихнули убийство экзарха Латвии и Эстонии Сергия на Советы

Natalija Osminina

Точно по той же схеме был расстрел литовцев в Вильнюсе при штурме телебашни 13 января 1991 года. И расстрел польских военных в Катыне. Одна гнида - Горбачев позволил упечь в тюрьму на 20 лет тех бойцов Советской Армии, кто выполнял свой долг. А вторая гнида Ельцин признал, что поляков в Катыне расстреливала Красная Армия. Лишь бы ж..пу полизать гегемону. Ничтожная слабая лизоблюдствующая тварь. И вся его свора -ШАКАЛЬЯ. И почти все они сидят до сих пор во власти.