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Закон, порядок, государство

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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 13 февраля 2025 г.)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 13 февраля 2025 г.)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 13 февраля 2025 г.

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