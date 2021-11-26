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В центре Гамалеи заявили об отсутствии случаев подделки российских вакцин

Жалоб на подделку вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в России не было, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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