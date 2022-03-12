Кудела отозвал апелляцию на 10-матчевый бан за расизм в адрес Камара: «Мне очень жаль. Осознаю, что ошибся, когда подошел к нему»

Ондржей Кудела отозвал апелляцию на 10-матчевую дисквалификацию за расизм. «Я рад, что закрыл эту историю.

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