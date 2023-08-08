Лавиния Лонд пишет про знаменитые колонии Антона Макаренко — советского педагога, которому удалось достичь огромных успехов в деле перевоспитания юных хулиганов, фактически малолетних преступников.
Почему советские коммуны проваливались
Комментарии
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Александр Макеев
Да, капиталистический либерализм свободы предпринимательства любыми законными и противозаконными способами, во враждебной конкуренции друг с другом каждого с каждым и всех со всеми, ради обладания беспредельно растущими горами денежных фантиков и прочих реальных и мнимых сокровищ - это идеал справедливости оплаты труда! Это не социалистическое справедливое равенство в нищете рядовых хомо-советикусов! Где запрещено всё, что не разрешено, что не является прямой обязанностью. Запрещено обогащение личным высококачественным высокопроизводительным трудом и творчеством
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16 час.
Александр Рожков
Опять этот макаренко.......
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11 час.
Александр Рожков
Я эти объяснялки слышал в 90 - е. Думал, что уже эти объясняльщики перевелись. Ан нет. Жив курилка........
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11 час.
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