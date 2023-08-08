Почему советские коммуны проваливались

Александр Макеев

Да, капиталистический либерализм свободы предпринимательства любыми законными и противозаконными способами, во враждебной конкуренции друг с другом каждого с каждым и всех со всеми, ради обладания беспредельно растущими горами денежных фантиков и прочих реальных и мнимых сокровищ - это идеал справедливости оплаты труда! Это не социалистическое справедливое равенство в нищете рядовых хомо-советикусов! Где запрещено всё, что не разрешено, что не является прямой обязанностью. Запрещено обогащение личным высококачественным высокопроизводительным трудом и творчеством