Анна Пересильд впервые отреагировала на скандал между Дмитриенко и Сашей Айс

Звезда фильма «Алиса в Стране чудес» Анна Пересильд впервые отреагировала на скандал, в центре которого оказались ее бойфренд Ваня Дмитриенко и его бывшая девушка Саша Айс (настоящее имя — Александра Набатчикова).
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