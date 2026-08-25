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Анна Пересильд впервые отреагировала на скандал между Дмитриенко и Сашей Айс

Анна Пересильд впервые отреагировала на скандал между Дмитриенко и Сашей Айс

Звезда фильма «Алиса в Стране чудес» Анна Пересильд впервые отреагировала на скандал, в центре которого оказались ее бойфренд Ваня Дмитриенко и его бывшая девушка Саша Айс (настоящее имя — Александра Набатчикова).

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