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Газета.ру

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Певица Зара опубликовала фото с сыновьями

Певица Зара опубликовала фото с сыновьями

Сыновья певицы Зары прошли за кулисы, чтобы успокоить мать перед важным выступлением. Артистка призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что переживала из-за непогоды.

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