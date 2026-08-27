Певица Зара опубликовала фото с сыновьями

Сыновья певицы Зары прошли за кулисы, чтобы успокоить мать перед важным выступлением. Артистка призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что переживала из-за непогоды.
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