26 апреля по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом ´Открой сезон без нарушений!´ с целью пропаганды безопасности дорожного движения при эксплуатации двухколесного транспорта, формирования взаимовежливых отношений между участниками движения и пресечения противоправных действий со стороны мотоциклистов и вело .